Гиззатуллин: Новые условия создают большое количество возможностей для развития бизнеса

Сегодня в технополисе «Химград» прошел пресс-тур по предприятиям, изготавливающим одежду. Генеральный директор технопарка Айрат Гиззатуллин сообщил журналистам, что работы по импортозамещению на «Химграде» ведутся уже давно, так как одной из идей создания технополиса было развитие малого и среднего бизнеса.

«Новые условия создают большое количество возможностей для развития бизнеса. Очень важно этими возможностями воспользоваться, имея доступ и к финансовым ресурсам, и к инфраструктуре производства, и к подготовке кадров, что позволит заместить те товары и бренды, которые по каким-либо причинам решили уменьшить свое присутствие в России», — отметил Гизатуллин.

В ходе мероприятия сотрудникам СМИ показали работу двух компаний, занимающихся пошивом одежды. Это Сity Star и ООО «ГК Барс».

Основным направлением деятельности компании Сity Star является дизайн и пошив женской верхней одежды. Объем производства за месяц составляет примерно 7–8 тыс. изделий, при этом у компании разработана собственная, постоянно обновляемая линия дизайнерской одежды. Продукция компании производится на современном импортном оборудовании.

«После ухода иностранных брендов у нас освободился рынок, и мы ощутили прилив покупателей на сайте. Сейчас мы планируем расширение нашего производства и уже закупили новое оборудование. Мы напрямую зависим от европейских поставок, однако у нас были нарушены логистические цепочки. На сегодняшний день проблемы решены, и скоро мы получим первую партию», — заметила арт-директор компании Сity Star Ольга Хаматвалиева.

ООО «ГК Барс» занимается производством спортивной одежды для самых разных дисциплин, причем и дизайн разрабатывается по индивидуальным заказам. По словам представителя компании Эмиля Сиразева, на сегодняшний день производство зависит от поставок из Европы, из-за чего компания находится в режиме ожидания.

«Мы ждем, пока ситуация устаканится и появятся какие-то предложения. У нас были какие-то свои запасы, но сейчас цены сильно варьируются, и мы ждем, пока поставщики зафиксируют стоимость товаров и комплектующих, чтобы иметь возможность планировать дальнейшую работу и развитие компании», — пояснил Сиразев.