Гизатуллин о втором матче с СКА-Нева: Лучшая пилюля от плохого настроения — это победа

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин похвалил свою команду за самоотдачу в домашнем матче против питерского клуба СКА-Нева (3:1) в Кубке Петрова.

«Хорошая игра, хорошая победа, сравняли счет в серии. Настоящий плей-офф, что тут скажешь. Молодцы ребята, самоотдача, желание, все есть. Хороший соперник, через два дня снова в бой, поэтому настраиваемся, готовимся».

Говоря о пятой игре в Санкт-Петербурге тренер отметил хорошее настроение своей команды.

«Лучшая пилюля от плохого настроения — это победа, какая бы она ни была. Конечно, и счет в серии равный, и победа — с отличным настроением едем», — сказал специалист.

Наставник подчеркнул потребность быстрого выхода из зоны. «Мы хотим видеть быстрый выход из зоны с контролем шайбы. Иногда получается, иногда — нет. В этот раз получилось, забили шайбу. Это выход из зоны, это наигрывается на тренировках, над этим работаем», — цитирует Гизатуллина клубная пресс-служба.