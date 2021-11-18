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Спорт
18 ноября 2021  22:16
Cергей Гаврилов

Гизатуллин: Проиграли «Ладе» из-за грубых ошибок и неиспользованных моментов

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Ильнур Гизатуллин, главный тренер альметьевского «Нефтяника», прокомментировал на послематчевой пресс-конференции поражение в Тольятти от «Лады» (2:4).

Наставник отметил, что его подопечных подвели слабая реализация моментов и несколько грубых ошибок.

«Игра была интересной для болельщиков, боевой. Нет претензий к игрокам. Но так бывает, что грубые ошибки одного-двух игроков приводят к поражению. „Лада“ хорошо использовала свои моменты, мы же забили только дважды», — резюмировал Гизатуллин.

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