Гизатуллин о поражении в Санкт-Петербурге: «Бессмысленно что-то комментировать»

Ильнур Гизатуллин, главный тренер альметьевского «Нефтяника» прокомментировал на послематчевой пресс-конференции поражение в Санкт-Петербурге от «СКА-Невы» (0:5), признав исход справедливым.

«Что тут скажешь? Счёт 0:5, бессмысленно что-то комментировать. Глупые ошибки, за которые нас грамотно наказали. А мы не забили. Было у нас немного моментов, которые нужно реализовывать. С нулем игры не выигрываются», — признал тренер.