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Ру Тат
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24 октября 2021  20:11
Cергей Гаврилов

Гизатуллин о поражении в Санкт-Петербурге: «Бессмысленно что-то комментировать»

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Ильнур Гизатуллин, главный тренер альметьевского  «Нефтяника» прокомментировал на послематчевой пресс-конференции поражение в Санкт-Петербурге от «СКА-Невы» (0:5), признав исход справедливым.

«Что тут скажешь? Счёт 0:5, бессмысленно что-то комментировать. Глупые ошибки, за которые нас грамотно наказали. А мы не забили. Было у нас немного моментов, которые нужно реализовывать. С нулем игры не выигрываются», — признал тренер.

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