Гизатуллин о поражении в Омске: «Не хватило дисциплины»

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал гостевое поражение от «Омских крыльев».

«Не хватило дисциплины. Мы в конце второго периода удаление получили, в начале третьего три удаления подряд — соперник забил, мы сами дали ему шанс. А потом уже появилась нервозность, боязнь ошибиться — и мы ошиблись, как это в таких случаях и бывает, и пропустили. Пытались спасти игру при счете 4:3, но пропустили в пустые — и все. Соперника с победой», — резюмировал Гизатуллин.