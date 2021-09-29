Гизатуллин о поражении от «Звезды»: «Не хватило концентрации внимания в начале матча»

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнее поражение от московской «Звезды» (1:3), признав, что хозяевам не хватило концентрации.

«Пропустили на первой же минуте необязательную шайбу. Не хватило концентрации внимания в начале матча. „Звезда“ — быстрая и агрессивная команда. Потом выправили ситуацию. Опять неравенства. Моменты создаем, реализация хромает», — констатировал Гизатуллин.

Наставник альметьевцев обратил внимание на то, что не все его подопечные были готовы к игре: «Еще хочу сказать, что не все сегодня были готовы играть. Пришлось „крутить“ нападающих. В раздевалке сказал, что должно быть стыдно за такую игру».

При этом о некоторых из своих подопечных специалист отозвался отдельно: «И есть ряд игроков, которые на протяжении нескольких лет всё еще „подающие надежды“. В 21–22 года ты уже должен выдавать результат. А мы все еще ждем, когда же они раскроются. Им дается такая возможность стать лидерами, а не прятаться за спинами. Некоторые пока не очень хорошо это понимают. К большинству игроков претензий нет. Неприятное поражение…»

«Тимур Закиров? Хорошо Тимур играл, мог забить. Он и в прошлом году нам помогал. Парень умеет играть, поэтому только вперед!» — добавил Ильнур Гизатуллин.