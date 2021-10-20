Гизатуллин о поражении от «Химика»: «Четвертую игру забивают защитники, а не нападающие»

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение в Воскресенске от «Химика» (2:3), отметив беззубое нападение, продемонстрированное его подопечными.

«Неплохо начали, хорошо контролировали шайбу. Получилось у защитника забить. А у нападающих уже четвертая игра, когда они „катят по нулям“. Есть такое выражение — „Мастер и фломастер“. Вот у нас, наверное, сегодня вышли фломастеры играть. Хотя моменты были. И „пять на три“ так беззубо играть…» — отметил Гизатуллин.

При этом наставник констатировал, что в последнее время у него забивают только защитники.

«Кто-то может это делать, а кто-то не умеет. Это был ключевой момент. „Пять на три“ нужно забивать, а мы сделали два броска по воротам всего. Всё пытались красиво завезти шайбу. Эффектно, но неэффективно. Работа нападающих не немножко хромает… Четвертую игру забивают защитники, а не нападающие», — признал он.