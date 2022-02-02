Гизатуллин о поражении от «Сокола»: «Очень много мы удаляемся»

Причина неудачи «Нефтяника» в сегодняшней игре — отсутствие дисциплины. Об этом заявил главный тренер альметьевского хоккейного клуба Ильнур Гизатуллин. Красноярский «Сокол» выиграл со счетом 1:2.

«Очень жаль, что до некоторых людей не доходит, что дисциплина – это одна из важнейших составляющих игры. Отсюда исходит результат. 19 минут это, во-первых, очень много мы удаляемся», — сказал специалист.

Наставник посетовал, что его подопечные на играх плохо стараются. «Мы каждую игру об этом предупреждаем ребят, а воз и ныне там. Какие-то отговорки, эмоции, „я не хотел“... Ну знаете, уже на лбу можно написать, что хотеть мало, надо мочь, — сказал Гизатулин. — Ну и, конечно, одна шайба — это очень мало для победы, нужно забивать. Есть хорошие моменты... это уже мастерство, вопрос к мастерству».