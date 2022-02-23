Гизатуллин о поражении от СКА-Невы: Желание у ребят было, но подвела игровая дисциплина

Ильнур Гизатуллин, главный тренер «Нефтяника», на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение в Санкт-Петербурге от СКА-Невы (1:3). Счет в серии 1/8 финала плей-офф Кубка Петрова стал 2-0 в пользу питерцев.

По его мнению, команду подвела игровая дисциплина, в том числе ряд удалений.