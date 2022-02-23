Гизатуллин о поражении от СКА-Невы: Это только первый матч
Ильнур Гизатуллин, главный тренер альметьевского «Нефтяника», прокомментировал на послематчевой пресс-конференции поражение в Санкт-Петербурге от СКА-Невы (2:3) в первой игре 1/8 финала плей-офф.
Гизатуллин признал, что поначалу его команда волновалась, однаков целом игра была хорошей, боевой.
«Видно, что мы начали плей-офф. Единственное - сначала был мандраж. Хорошо, что забили, но затем... были хорошие моменты, выходы 2 в 1, 1 в 0. Надо было их реализовывать. Но ничего страшного, это только первый матч. Готовимся, завтра снова в бой»», – подчеркнул специалист.