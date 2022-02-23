Гизатуллин о поражении от СКА-Невы: Это только первый матч

Ильнур Гизатуллин, главный тренер альметьевского «Нефтяника», прокомментировал на послематчевой пресс-конференции поражение в Санкт-Петербурге от СКА-Невы (2:3) в первой игре 1/8 финала плей-офф.

Гизатуллин признал, что поначалу его команда волновалась, однаков целом игра была хорошей, боевой.