Гизатуллин о поражении от «СКА-Невы»: К команде по этой серии претензий нет

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин прокомментировал на послематчевой пресс-конференции вылет команды ил плей-офф после поражения в серии со «СКА-Невой» со счетом 2–4.

Специалист подчеркнул, что у него нет претензий к команде по выступлению в плей-офф. «Скажу, что к команде по этой серии претензий нет, были самоотдача, желание. Я и в раздевалке сказал, что если бы вот так горели глаза весь сезон, как и должно быть, мы были бы на другом месте, совсем всё могло бы быть по-другому. Но что есть, то есть. Сезон, конечно, завершился», — констатировал он.

При этом Гизатуллин назвал сезон неудачным. «Неудачный сезон: и регулярка, и плей-офф. Что делать? Видимо, так мы наработали на сегодня. Находимся на том месте, чуда не произошло. Болельщиков хотел бы поблагодарить за поддержку, за то, что всегда были с нами. Продолжайте поддерживать свою команду, это нужно, мы это чувствуем, мы играем для болельщиков», — подчеркнул наставник альметьевцев.

Выводы по сезону Гизатуллин пообещал сделать в конце апреля. «Завтра мы соберемся, объявим распорядок, скорее всего, несколько дней дадим отдохнуть и будем работать. В отпуск точно никто не пойдет, у всех свои контракты, доработаем до конца. В конце апреля будет видно — кто-то останется здесь, кто-то покинет клуб. Обычная практика, обычная жизнь. Такие планы», — резюмировал он.