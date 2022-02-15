Гизатуллин о поражении от «Ростова»: Ребята оказались в психологической яме

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение в Ростове-на-Дону от одноименной команды (0:3) в чемпионатен ВХЛ.

Гизатуллин признал, что после трех поражений подряд его команда угодила в психологическую яму. Однако надо готовиться еще к одной игре.

«Ну, что тут скажешь... Ребята в психологической яме, видно, что многое не получается. Три выхода „в ноль“, два выхода „два в один“. Без голов побед не бывает. Надо переламывать себя, где-то перетерпеть. К сожалению, у многих этого качества не хватает. Что поделать? Есть еще одна игра, будем готовиться к ней», — сказал он.