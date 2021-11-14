Главный тренер «Нефтяника» о поражении от «Барса»: Много индивидуальных ошибок

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин прокомментировал на послематчевой пресс-конференции поражение в Казани от «Барса» (1:5) в чемпионате ВХЛ, посчитав, что ряд его подопечных вышли на игру неподготовленными.

«По счету все видно – 5:1. Некоторые игроки вышли неготовыми к таким играм. Индивидуальные ошибки, особенно – в первом периоде, привели к такому результату. Будем разбираться», – резюмировал наставник.