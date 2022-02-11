Гизатуллин о поражении от АКМ: Нельзя играть так безалаберно в обороне

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение в Туле от АМК (2:3).

Наставник признал, что при счете 0:2 его подопечные потеряли хладнокровие. «Сегодня не получилось выиграть. При счете 2:0 стали позволять себе лишнего. Думали, что сейчас соперник сложит лапки. А мы на этом же багаже поедем дальше. Защитники полетели забивать. Мы стали действовать неправильно. А ведь предупреждали, как надо играть… Соперник наказал нас за это и заслуженно победил», — констатировал он.

По словам Гизатуллина, его команда не выбирает соперников по плей-офф. «<…> глядя на турнирную таблицу, по-моему, просто неуместно выбирать себе соперника по плей-офф. Надо просто выходить, готовиться к каждой встрече», — подчеркнул специалист.

При этом тренер напомнил, что хотя «Нефтяник» и вышел в плей-офф, перед командой по-прежнему стоит задача выигрывать в каждом матче. «Мы ведь не можем выходить и думать о проигрыше», — добавил он.

Относительно сегодняшней игры Гизатуллин убежден, что его подопечным нужно было просто играть по счету. «Но точно нельзя играть так безалаберно в обороне, как мы это делали сегодня, ведя в две шайбы. Надо было просто играть по счету», — сказал наставник альметьевцев.

«После решения задачи выхода в плей-офф давления над командой уже нет. Но место в турнирной таблице нас точно не устраивает. На каждую игру надо выходить с полной ответственностью. У нас есть возможность подняться по таблице, но сегодня мы ее упустили», — резюмировал Ильнур Гизатуллин.