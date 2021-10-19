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Ру Тат
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19 октября 2021  07:49
Cергей Гаврилов

Гизатуллин о победе в Рязани: Моментов много, но реализация не очень хорошая

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Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал выездную победу над ХК «Рязань» (1:0), отметив неважную реализацию голевых моментов. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Поздравляю всех болельщиков с победой! Тяжелая победа… Моментов много, но реализация не очень хорошая. Я думаю, это пройдет, мы над этим работаем постоянно», — подчеркнул специалист. 

«Хорошо, что забили на один гол больше. Сегодня было огромное желание победить. Шагаем дальше. Всех с победой!» — добавил Гизатуллин.

#хк нефтяник
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