Гизатуллин о победе в Перми: «Ребята — молодцы, выстояли в некоторых моментах»

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу в Перми над «Молотом» по буллитам (3:2), посетовав на массу удалений.

«Всех поздравляю с победой. Наверное, нам она нужна была больше в психологическом плане, ну и в очковом, конечно. Ребята — молодцы, выстояли в некоторых моментах. Опять были неоправданные удаления, много ловили шайб на себя. Хорошо, что в серии буллитов все решила одна шайба, и эта шайба была забита нашей командой».