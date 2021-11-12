Гизатуллин о победе в Пензе: «Молодцы, что вытерпели, забили хорошие голы в большинстве»

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу в Пензе над «Дизелистом» (3:1), признав, что его подопечные начали достаточно робко.

Наставник посетовал на необоснованные удаления: «Всех своих болельщиков хочу поздравить с победой — хорошая игра, интересная для зрителей, с обилием моментов. По нашей команде скажу, что начали немного робко, пропустили быстрый гол — опять необоснованное удаление. Потом перехватили инициативу в первом периоде и стали играть академично — после позиционных атак у соперника дважды, кажется, оставались выходы 1 в 0, никуда не годится. Разберемся».

Гизатуллин заметил, что невысокая результативность связана с уровнем мастерства: «В целом молодцы, что вытерпели, забили хорошие голы в большинстве, продолжаем дальше. Меньше забиваем? Это, наверное, не только нас касается, а всех. Это вопрос мастерства — кому-то дано забивать, а кто-то добывает голы через пот и работу, только так».