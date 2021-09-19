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Ру Тат
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19 сентября 2021  16:56
Cергей Гаврилов

Гизатуллин о победе в Ангарске: Она важна прежде всего в психологическом плане

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Ильнур Гизатуллин, главный тренер альметьевского «Нефтяника», прокомментировал на послематчевой пресс-конференции победу в Ангарске над «Ермаком» (3:2). 

Он напомнил, что это третья выездная игра его подопечных. Эта победа очень важна для команды, ситуация в которой сейчас не очень стабильна. 

«Сейчас не очень стабильная ситуация в команде, на это есть объективные причины. Молодцы, что выиграли, победа важна прежде всего в психологическом плане», — подчеркнул специалист.

Говоря о непривычно низком для «Нефтяника» 15-м месте, Гизатуллин рассказал о нервозности, присутствующей в команде. «Да, и этот груз тянет, отсюда и нервозность, все пытаются исправить ситуацию, поэтому так тяжело», — заключил он.

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