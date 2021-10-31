Гизатуллин о победе «Нефтяника» над «Южным Уралом»: Качество игры не устраивает

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над «Южным Уралом».

«Поздравляю всех с победой. Про сегодняшнюю игру можно сказать: „Плохая игра забудется, результат останется“. Сегодня была плохая игра с нашей стороны. Хорошо, что забили. Заканчивали в два звена. Молодым ребятам 20-23 лет сидеть на лавке и протирать штаны...Это не дело. Есть такое понятие, как „хоккейный интеллект“. Если у тебя что-то не получается, просто четко выполняй задание. Делай, как тебя просят», — отметил Гизатуллин.

Наставник посетовал на ошибки: «Если это задание, которое мы просим, выполняется полностью, и это не приносит результат, то мы понимаем, что мы ошибаемся. Если ты играешь в свою игру и ошибаешься, привозишь голы, то нужно делать выводы. Качество игры не устраивает. Сорок один бросок в створ ворот — ни в какие рамки не лезет. Пропущенные шайбы — результат ошибок. После этого перешли на игру в три звена. А с середины третьего периода играли в два звена. Недопустимо делать такие ошибки».