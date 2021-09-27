Гизатуллин о победе над «Югрой»: Наладили дисциплину, и все в игре поменялось

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над ханты-мансийской «Югрой» (4:2), отметив запредельный настрой хозяев.

«Поздравляю всех болельщиков с победой. Была хорошая игра, хороший соперник — ни одного поражения с начала сезона, чемпион. Поэтому настрой был запредельный. Ну и все ребята понимают — после такой выездной серии было необходимо реабилитироваться перед собой, перед болельщиками», — сказал Гизатуллин.

Переломить ход встречи удалось за счет раскованности, посчитал наставник. «В начале было некоторое оцепенение, сумбур. Начиная с середины первого периода, появилось хорошее движение. Забили хорошие шайбы. Стали более раскованно играть. Будем стараться продолжать так же. Нужна серия побед — для более уверенной игры, для психологического состояния команды. Поражения давят. Дай, бог, серия будет продолжаться», — сказал он.

Гизатуллин посетовал на удаления: «В перерыве указали ребятам на нарушения. Говорим об этом постоянно. Пять удалений в первом периоде — это практически половина периода. Удаления невынужденные. Дисциплина подводит. Одно из них соперник реализовал. Наладили дисциплину, и все в игре поменялось».