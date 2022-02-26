Гизатуллин о победе над СКА-Нева: Сегодня мы просто забили свои моменты

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин прокомментировал на послематчевой пресс-конференции победу над питерским СКА-Нева (4:2).

Гизатуллин отметил хорошую реализацию.

«Спасибо за поздравления. Третья игра, хорошая игра, как и две предыдущие. Сегодня мы просто забили свои моменты, зашла третья шайба хорошая. По напряжению, по содержанию, предыдущие игры такие же были, просто соперник забивал, а мы свои моменты упускали. Это плей-офф, у кого-то есть крепкие нервы, у кого-то не выдерживают. Поэтому 2:1 в серии, серия продолжается», — сказал он.

Тренер подчеркнул, что в серии нет фаворита.

«Это уже третья игра, мы прилетели сразу после игры, соперник на сутки позже. Не знаю, не могу сказать. Мне так не показалось. По движению, ни предыдущие две игры, ни сегодняшняя игра... явного фаворита, именно в движении, не было».

В то же время Гизатуллин признал старую проблему в большинстве, которое проявляется в расслаблении команды.

«Проблема выхода из зоны, да. „СКА-Нева“ играет так на протяжении всего сезона, активно. Просто ребята некоторые моменты не слышат. Большинство, знаете, такая вещь... Команда, которая играет в большинстве, позволяет себе расслабиться, думает, что соперник сейчас откатится, будет играть в пользу обороны. И „Нева“ за это наказывает. Видно по сезону. В какой-то момент да, пришлось подкорректировать, там две смены было, что вчетвером успевали нас накрывать в зоне».

О своем сыне, форварде Даниле Гизатуллине, переведенном в первое звено, отец много не сказал.

«Ну они и начинали, когда не было Николишина у нас, играли так, мы посмотрели, попробовали разных игроков туда. Потом пришли к мнению, что нужно вернуть старые сочетания. Денис Шураков приболел у нас, а раз они и во второй игре забили и сегодня забили, поэтому от добра добра не ищем, играет тот, кто может с ними играть», — резюмировал Гизатуллин.