Гизатуллин о победе над «Омскими крыльями»: Немного робко начали игру

Ильнур Гизатуллин, главный тренер альметьевского «Нефтяника», прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над «Омскими крыльями» (4:1).

По его словам, хозяева робко провели начало игры. Причиной этого могла стать давящая обстановка после матча в Ханты-Мансийске. Однако затем команде удалось войти в игру и забить несколько голов.

Гизатуллин отметил, что сегодня в «Нефтянике» были невынужденные, лишние удаления.

«Удаление удалению рознь, они бывает вынужденные, бывают невынужденные. К сожалению, у нас два в первом периоде было из общих, два невынужденные. Это удаления в зоне атаки, средней зоне, где ты должен контролировать свои действия и, в первую очередь, клюшки. И два удаления из-за высоко поднятой клюшки и подножки, за которые ребята несут ответственность, они все это знают», — подчеркнул наставник альметьевцев.

Тем не менее он рассказал, что доволен результатом. Эта победа важна для «Нефтяника», в первую очередь в психологическом плане.

«А так, есть над чем работать, немножко отпустит ребят, раскрепостятся. Сказали ребятам после игры: „Сами видите, что можете, просто нужно делать то, о чем мы договариваемся, о чем вас просят. Не нужно делать лишнего“», — добавил специалист.