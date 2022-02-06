Гизатуллин о победе над «Металлургом»: Почивать на лаврах времени нет

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над новокузнецким «Металлургом» в овертайме (3:2).

Гизатуллин признал, что начали хозяева робко, видимо, из-за ответственности.

«Всех болельщиков с хорошей победой. Соперник — хорошая организованная команда, но нам сегодня было нужнее. Если заглядывать в турнирное положение, да и вообще по последним играм. Молодцы, в начале вышли робко, видимо давит ответственность», — сказал он.

Пропущенные шайбы тренер объяснил итогом необязательных ошибок.

«Сделали такие необязательные ошибки, именно те, на которые мы акцентировали внимание. Игра — это эмоции. Молодцы что, проигрывая 0:2, не опустили рук и вытащили эту игру даже в овертайме. Ребятам сказали, что нужно за это зацепиться, готовиться дальше, впереди еще четыре выездные игры», — пояснил Гизатуллин.

Говоря о предстоящем выезде, Гизатуллин подчеркнул максимальные задачи команды.

«Знаете, в последнее время, ну и всегда, на каждую игру мы готовимся отдельно. Каждую игру мы выходим побеждать, как и соперник. Готовимся к 11-му числу, 13, 15 и так далее. Много работы, есть над чем работать. Еще задача не решена на первый этап, поэтому почивать на лаврах времени нет».

Наконец наставник пояснил причину переноса начала встречи в Воронеже с «Бураном».

«Мы договорились с „Бураном“, чтобы пораньше приехать домой. Надеюсь, что все будет хорошо, и будет больше времени отдохнуть и подготовиться ко второму этапу», — добавил он.