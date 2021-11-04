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Спорт
4 ноября 2021  21:02
Cергей Гаврилов

Гизатуллин о победе «Нефтяника» над «Горняком»: Сегодня игра по качеству хорошая

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Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над «Горняком» (4:2), решив, что качество игры улучшается.

«Поздравляю всех с победой. Сегодня игра по качеству хорошая, даже лучше, чем в предыдущем матче. За исключением вот этих пяти минут второго периода. При счете 3:0 игроки обороны побежали забивать. И из-за этого нас заперли на полторы минуты в своей зоне. И вот так переворачивается игра. Потом начался мандраж. Хорошо, что выстояли, не пропустили. А потом забили в пустые», – отметил Гизатуллин.

Наставник также упомянул о травме защитника Степана Захарчука: «У него небольшая травма, поэтому дали отдохнуть. Ребята есть здоровые. На следующую игру он выйдет».

#нефтяник
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