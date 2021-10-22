Гизатуллин о победе над «Динамо»: Надеюсь на психологическое значение игры

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу в Санкт-Петербурге над «Динамо» в овертайме (3:2), пояснив, что победа оказалась очень важной в психологическом плане.

«Хорошая игра с обилием моментов. Много голов, много удалений сегодня у нас было — молодцы, выстояли. Хорошо, что соперник не воспользовался этим преимуществом, двигаемся дальше», — подчеркнул специалист.

В ответ на предположение журналиста о важности победы в психологическом плане Гизатуллин заметил: «Я надеюсь на это, ряд новых игроков впервые выступил за нашу команду, важная победа, тем более на выезде».