Гизатуллин о победе над ЦСК ВВС: второй период стал ударным

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллинна назвал второй период ударным в очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ с самарским ЦСК ВВС. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

«Хочу поздравить всех с победой. Был такой сложный первый период. Игроки, наверное, все равно и смотрят в таблицу, и предыдущие две игры были эмоциональные. Предупреждали ребят, что соперник будет играть за свое имя. Так что первый период был сложноватый, потом вовремя собрались. Провели хороший второй период, а дальше уже доигрывали матч по счету. Готовимся дальше», — прокомментировал Гизатуллин игру команды.