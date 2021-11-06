Гизатуллин о победе над «Челметом»: «Мы находим свою игру»

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу в чемпионате ВХЛ над челябинском «Челметом» (5:0), ожидаемо оставшись довольным игрой.

Тренер признал, что соперник многое позволял хозяевам: «Поздравляю всех с победой. Хорошая игра, забили хорошие шайбы, две из них в большинстве. Соперник позволял это делать. Каждый из нас решает свои задачи. Мы находим свою игру. По серии — восемь очков из восьми».

При этом Гизатуллин не рад турнирному положению команды. «Сказали ребятам, что это тот момент, когда мы поймали свою игру и надо за нее держаться. Повода расслабляться нет. Радуемся сегодня и вперед, работать! Впереди серьезный выезд. Если смотреть в турнирную таблицу, место никого не устраивает», — подчеркнул он.