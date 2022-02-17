Гизатуллин: После трех неудач победа над «Бураном» даст хороший настрой на плей-офф

Ильнур Гизатуллин, главный тренер альметьевского «Нефтяника», рассказал о победе в Воронеже над «Бураном». Напомним, матч завершился в овертайме со счетом 3:2.

Гизатуллин подчеркнул психологическую важность победы после трех неудач кряду. По его словам, это даст его команде хороший настрой на плей-офф.

Он отметил, что победа далась «Нефтянику» нелегко. К тому же ведя со счетом 2:0 его подопечные немного расслабились, из-за чего пропустили.

«Да, был такой момент, при счете 2-0, когда один гол не засчитали, ребята подумали, сейчас еще забьем, а „Буран“ уже не позволил. Каждая команда выходит играть 60 минут, поэтому от первой до последней секунды надо быть сконцентрированными. Немножко расслабились, за что нас соперник и наказал», — заявил специалист.