Гизатуллин о победе над «Бураном»: «Дальше уже будет полегче, войдем в игру»

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над воронежским «Бураном» (2:1).

«Хочу поздравить всех с победой. Тяжелая игра, тяжелая победа. Мы вчера ребятам сказали, что все мы сейчас в одинаковых условиях — у всех ноль очков. Поэтому первые пять-десять игр будет непонятно, кто сильнее. В первом периоде был некоторый сумбур. Ребята волновались, некоторые проводили первый официальный матч за команду. Дальше уже будет полегче, войдем в игру. И игры будут постабильнее», — резюмировал Гизатуллин.

Отдельно наставник хозяев сказал про большинство. «Что делать с большинством? Работать! Пока сидишь, между диваном и пятой точкой доллар не пролетает — это слова Билла Гейтса. Скоро у нас появится бросковая зона. Количество повторений приведет к качеству. Победа сегодня — везение? Случилось так, как случилось. Наверное, доля везения в этом есть. В канун праздника поздравляю всех с Днем работника нефтяной и газовой промышленности. В наше время желаю самого главного — здоровья!» — заключил он.