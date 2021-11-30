Гизатуллин о победе над «Барсом»: Удаление Сорокина сплотило команду

Уже в четвертый раз в сезоне «Нефтяник» пропускает шайбы, играя в большинстве, заявил, комментируя прошедший матч с казанским «Барсом», главный тренер альметьевской команды Ильнур Гизатуллин. Напомним, встреча завершилась со счетом 6:1 не в пользу столичных хоккеистов.

Несмотря на этот момент, наставник остался доволен игрой подопечных. Так, отметил он, даже удаление капитана «Нефтяника» Сорокина сплотило команду.

«Я так скажу, что это не специальное удаление. Он шел играть в тело. Оно сплотило команду. Мы стали играть в семь защитников, чередовали защитников, у кого было больше сил», — объяснил специалист.

Перед игрой у обеих команд был хороший настрой, хоккеисты отлично знают друг друга, поэтому у представителей «Нефтяника» не было нацеленности на реванш. «Скажу, что был хороший настрой команды. Но чтобы запредельный именно на „Барс“ — такого точно не было», — добавил он.

В заключение Гизатуллин пожелал успеха недавним игрокам команды, завершим игровую карьеру: «Ребятам — Максиму Хапову, Даниэлю Насыбуллину, Умеду Гильманову — хочу пожелать поскорее найти себя уже вне карьеры хоккеиста. Я знаю, что Максим работает скаутом, Даня тренером по катанию. Жизнь продолжается, здоровья им прежде всего, удачи. Время идет, приходится заканчивать, никуда от этого не денешься».