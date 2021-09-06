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Ру Тат
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6 сентября 2021  23:12
Cергей Гаврилов

Гизатуллин о матче с «Тамбовом»: Было неплохое начало, но пропустили очень простые шайбы

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В матче против «Тамбова» «Нефтяник» провел неплохое начало, однако затем упустил множество моментов и пропустил легкие шайбы. Напомним, игра в Альметьевске завершилась поражением хозяев со счетом 4:5 (Б).

«Было неплохое начало, забили быстрый гол. Соперник отдал инициативу, и подумали, что дело сделано, — отметил наставник альметьевцев. — <...> Соперник хорошо использовал свои моменты. Мы пропускаем слишком уж простые шайбы». 

Он отметил, что из девяти бросков по воротам его подопечных во втором периоде было пропущено три. Таким образом, мастерство «Тамбова» в этой игре оказалось выше, что подтверждает результат серии буллитов и итоговый счет. 

«Чего не хватило в овертайме в большинстве? Мастерства. И соперник хорошо оборонялся. Поэтому в большинстве играют не все», — резюмировал Гизатуллин.

#нефтяник
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