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Общество 26 октября 2026 19:07

Гизатова: новый налог на непроданные квартиры ляжет на застройщиков

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Татарстан входит в число регионов с большой долей нераспроданного жилья, заявила директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. По её словам, застройщикам нужно два-три года, чтобы распродать построенное, и всё это время налоговое бремя по квартирам будет лежать на них, передает «РТ».

«Застройщикам и без того тяжело, многие сейчас на грани выживания. Но так как это коммерческие организации, они все свои затраты зашивают в стоимость квадратного метра. Следовательно, эта история будет учтена в стоимости квадратного метра, за который будут платить покупатели», – сказала Гизатова.

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