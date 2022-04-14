ГИТИС ищет одаренных ребят в Татарстане

26 и 27 апреля с 11 до 19 часов МТС организует онлайн-приемную ГИТИСа для татарстанских детей в режиме zoom-конференции. Участниками предварительных прослушиваний могут стать старшеклассники и выпускники школ 15-18 лет, которые хотят поступить в театральный вуз и связать свою жизнь со сценой и кино. Оценивать поступающих будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева. Самые талантливые участники прослушиваний будут рекомендованы для прохождения следующих этапов вступительных испытаний в Москве.

Чтобы принять участие в онлайн-мероприятии, нужно пройти регистрацию по ссылке и подготовить обязательную программу — прочитать стихотворение, басню и отрывок из прозы, исполнить песню. Каждому претенденту будет назначено индивидуальное время для прослушивания, на выступление дается 10 минут. Участие в проекте бесплатное, количество участников ограничено.

«Нам важно создать равные условия для всех абитуриентов, чтобы поддержать ребят в регионах и сократить траты родителей на поездку ребенка на первый тур прослушивания в Москву. Благотворительный проект „Поколение М“ и ГИТИС открывают перед талантливыми ребятами из регионов возможность поступить в крупнейший театральный вуз страны. Это уникальный шанс проявить себя, получить рекомендации педагогов и определить свое будущее», — отметила Екатерина Николаева.

26 апреля перед прослушиваниями Екатерина Николаева также проведет онлайн мастер-класс, где поделится профессиональными секретами, расскажет, как выбирать репертуар, готовиться к экзаменам и чувствовать себя увереннее; познакомит с мастерами, набирающими курсы в ГИТИС в этом году.

«В Татарстане ведется серьезная работа с талантливой молодежью — тому подтверждение регулярные конкурсы и творческие мероприятия, организуемые на разных уровнях. Наш благотворительный проект „Поколение М“ также служит онлайн-площадкой для развития творческих способностей детей республики. Сегодня благодаря цифровым технологиям компании большие возможности доступны любому ребенку — будь он из маленького села или крупного города. Мы приглашаем ребят, мечтающих о театре и кино, на онлайн-прослушивания в ГИТИС и верим, что это станет для кого-то первым шагом в начале его звездного пути», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.