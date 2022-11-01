Гитара, баян и перкуссия: Госоркестр Татарстана выступит с российскими виртуозами

Завтра в 18.30 в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева на сцену выйдет Государственный академический симфонический оркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского. Коллектив представит программу «Виртуозы гитары».

Гитарное искусство в этот вечер представит музыкант Артем Дервоед. Кроме того, на баяне для слушателей сыграет музыкант-мультиинструменталист Юрий Медякин, а на перкуссии – Сергей Шамов.

В этот вечер прозвучат произведения латиноамериканских композиторов. Будут исполнены «Танец №2» мексиканского композитора Артуро Маркеса, три части из «Ангел-сюиты» для гитары с оркестром выдающегося аргентинского композитора Астора Пьяццоллы (переложение Д. Бородаева) под программными заголовками «Песня Ангела», «Смерть ангела», «Фуга и мистерия».

Кроме «Ангел-сюиты» прозвучат его Концерт для баяна с оркестром «Аконкагуа» и Сюита для гитары и баяна с оркестром «История танго» (оркестровка В. Венедиктова и С. Госса).

Изюминкой вечера станет Концерт для гитары с оркестром «Кончертанго в Буэнос-Айресе» аргентинского композитора и гитариста-виртуоза Качо Тирао.

За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижер Государственного Академического Большого Театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте Денис Власенко.

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