ГИСУ требует заштукатурить трещины на стенах в детсаду ЖК «Салават Купере»

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (ГИСУ) подало иск в Арбитражный суд РТ к казанскому ООО «СМП-3000». Истец требует обязать ответчика в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда исполнить свои гарантийные обязательства. Они сводятся к устранению недостатков в детском саду на 260 мест в 3-м квартале ЖК «Салават Купере».

Список дефектов в заявлении приведен внушительный. Так, ГИСУ настаивает на том, чтобы застройщик восстановил провалы асфальта у входа в кухонный блок и еще в трех местах, включая вход в группу №6. От него также требуется закрепить напольную доску теневого навеса, устранить зазоры в местах примыкания фасадной плитки и асфальтного покрытия со стороны загрузочной пищевого блока и входа в группу № 5.

Кроме того, «СМП-3000» в случае удовлетворения иска придется разработать план мероприятий по устранению подтапливания подвальной части здания, ликвидировать последствия этого подтопления, подключить резервный насос в бойлерной, заменить источник бесперебойного питания, выявить и устранить причину намокания стен центрального входа и комнаты охраны и сделать косметический ремонт стен.

Помимо прочего застройщику необходимо устранить причину и последствия намокания подвесного потолка в коридорах второго этажа и тамбуре лифтовой шахты, заштукатурить трещины на стенах коридоров, в группах, буфетах, раздевалках и ряде других помещений, избавиться от плесени у оконных рам, отремонтировать протекший запасной вход в кухонный блок и укрепить потолочные плиты в прачечном блоке.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Казани» и сам детский сад №45 комбинированного вида Кировского района Казани, который ждет выполнения «работы над ошибками».

Суд пока еще не приступил к рассмотрению дела. ГИСУ ходатайствовало об отложении процесса в связи с тем, что на проблемном объекте были проведены геологические изыскания и их результаты еще не готовы. Ближайшее судебное заседание по делу назначено на 30 марта.