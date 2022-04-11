ГИСУ РТ готово потратить на ремонт школьных столовых более 0,5 млрд рублей

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на проведение капремонта школьных столовых в республике. Начальная цена контракта составляет 590,4 млн рублей.

Согласно документации, предполагается отремонтировать и закупить оборудование для столовых в 138 школах республики.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 по 15 апреля. Итоги планируется подвести 19 апреля.

Исполнителю предстоит отремонтировать столовые в школах Казани, Бугульмы, Елабуги и других населенных пунктах РТ. Больше всего денег заложено на обновление пищеблока бугульминской школы №5 – 10 млн рублей.

Ранее замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина сообщала, что в 2022 году планируется провести капитальный ремонт пищеблоков в 180 школах. По ее словам, в 2021 году на ремонт столовых в 196 школах власти выделили около 1 млрд рублей.