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Строительство
11 апреля 2022  11:19

ГИСУ РТ готово потратить на ремонт школьных столовых более 0,5 млрд рублей

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Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на проведение капремонта школьных столовых в республике. Начальная цена контракта составляет 590,4 млн рублей.

Согласно документации, предполагается отремонтировать и закупить оборудование для столовых в 138 школах республики.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 по 15 апреля. Итоги планируется подвести 19 апреля.

Исполнителю предстоит отремонтировать столовые в школах Казани, Бугульмы, Елабуги и других населенных пунктах РТ. Больше всего денег заложено на обновление пищеблока бугульминской школы №5 – 10 млн рублей.

Ранее замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина сообщала, что в 2022 году планируется провести капитальный ремонт пищеблоков в 180 школах. По ее словам, в 2021 году на ремонт столовых в 196 школах власти выделили около 1 млрд рублей.

 

#Ремонт школ #капремонт #Школьные столовые
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