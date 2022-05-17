«Гипертония – молчаливый убийца»: Как бороться с повышением давления, и к чему оно ведет?

Если на тонометре вы видите цифры выше 140 на 90, значит, срочно пора к кардиологу. Половина татарстанцев уже живет с артериальной гипертонией. Повышенное давление без лечения ведет к инфарктам и инсультам. О том, как распознать болезнь у детей и взрослых, – рассказали ведущие кардиологи Татарстана.

Альберт Галявич: «Это заболевание самое распространенное среди всех заболеваний, почти половина населения страдает им» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

От гипертонии страдает половина жителей Татарстана

«Это заболевание самое распространенное среди всех заболеваний, почти половина населения страдает им», – отметил главный внештатный специалист-кардиолог ПФО Альберт Галявич.

Сегодня на учете с гипертонией стоят 400 тысяч жителей Татарстана. Однако, по словам врача, есть категория людей, которые даже не подозревают, что у них артериальная гипертония – при появлении головной боли они просто пьют таблетку и не задумываются о причинах такого состояния.

На ситуацию, по словам врачей, повлияла и пандемия коронавируса.Выросла тревожность, многие сегодня живут в постоянном стрессе, а это – одна из причин развития артериальной гипертонии.

«Сам фактор того, что пандемия – все вокруг болеют, надо носить маски, соблюдать дистанцию – это психологически отрицательный эффект. И уже по опубликованным данным во всем мире число пациентов с высоким давлением увеличилось примерно на 10-15%», – добавил эксперт.

Давление 140 на 90 – пора к врачу!

Давление выше, чем 140 на 90 миллиметров ртутного столба должно насторожить. Уже при верхнем давлении больше 130 миллиметров ртутного столба, стоит обратиться к кардиологу для назначения терапии.

«Гипертония – это молчаливый и таинственный убийца. Молчаливый – потому что никак не проявляется у половины людей, у них нет никаких проявлений и никаких жалоб, а таинственный, потому что причина не ясна, но есть факторы риска», – отметил Альберт Галявич.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный кардиолог Минздрава Татарстана Зульфия Ким описала портрет пациента с гипертонией: это человек старше 35 лет, чаще с избыточной массой тела, который любит соленую пищу, страдает гиподинамией, то есть мало двигается, находится в стрессовой ситуации и не умеет с ней справляться, нередко курящий.

«Часто наши пациенты говорят фразу о том, что это наше рабочее давление, и я его не ощущаю. Спрашивают, надо ли его снижать, если я его не чувствую. Но давление 140 на 90 – это порог, выше которого цифры давления повышаться не должны», – отметила главный кардиолог Татарстана.

Тревожные звоночки, на которые стоит обратить внимание, – это головная боль, выраженная слабость, одышка, головокружение, плохой сон, мелькание мушек пред глазами, избыточная раздражительность по любому поводу. Если эти симптомы появились, нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Как проявляется гипертония у детей?

Главный внештатный детский кардиолог Минздрава РТ и ПФО, заведующая кафедры госпитальной педиатрии КГМУ Динара Садыкова объяснила, что дети тоже болеют гипертонией. Патология может быть врожденной или развиться в подростковом возрасте.

Причины те же, что и увзрослых – лишний вес, низкая физическая активность, увлечение фаст-фудом и газировкой, а также чрезмерное увлечение гаджетами.

«Детьми надо заниматься, нельзя отдавать воспитание ребенка на откуп гаджетам и интернету. Дети должны быть востребованы своими родителями и это сейчас проблема», – подчеркнула Динара Садыкова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Альберт Галявич добавил, что синий мерцающий свет, который исходит от экрана, возбуждает центральную нервную систему. Из-за этого человек плохо спит. Необходимо за два часа до сна отказаться от всех гаджетов, телевизора и компьютера.

Детский кардиолог объяснила, что малыши и подростки нередко не чувствуют, что их давление повышено. Чаще всего ребенку случайно меряют давление и удивляются значениям.

Тревожным звоночком для родителей может стать – плохой сон ребенка, частые головные боли.

Завести дневник измерений давления

Врачи советуют регулярно проверять свое давление и записывать данные в дневник. Это легко сделать с помощью домашнего тонометра.

Но часто случается, что показатель на правой и левой руке дает разный результат.

Альберт Галявич объяснил, что разница может быть 10-20 миллиметров ртутного столба.

Существует правило, за контрольные показатели брать значения тонометра с той руки, где они более высокие. Эти данные будут наиболее четко отражать ситуацию.

К чему приводит повышенное давление?

Гипертония ведет к инсультам и инфарктам, высокое давление вредит сердцу, сосудам, почкам, головному мозгу, повреждает зрение вплоть до полной его потери.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Артериальную гипертонию считают риском развития всех сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенная цифра артериального давления чревата изменением геометрии сердца, эластичности сосудов, что глобально может привести к изменению структуры, объемов и размеры сердечной мышцы. Это в перспективе может привести к инфаркту миокарда, различным нарушением ритма, включая жизнеугрожающие нарушения», – отметила Зульфия Ким.

Нельзя лечиться лекарствами соседа!

Сегодня самое эффективное лечение повышенного давления, по словам врачей, это индивидуально подобранные таблетки.

Кардиологи развенчали один из мифов – немалая часть пациентов, оказывается, уверена, что при повышении давления, нужно лечь в больницу, «прокапаться» и все пройдет. Между тем, введение препарата через капельницу повышает артериальное давление, рассказали специалисты.

«Арсенал лекарств огромен, в том числе отечественных хороших препаратов. Обязательно надо ими воспользоваться, если врач назначил. Еще раз подчеркну, что нельзя лечиться по совету соседа, родственников и знакомых. Потому что каждый человек индивидуален, одному пациенту лекарство может подойти, у другого вызвать какие-то неприятные ощущения или побочные эффекты», – отметил главный кардиолог ПФО.

Зульфия Ким добавила, что многие пациенты, которым назначают терапию, жалуются, что она им не помогает –давление не снижается сразу же после приема таблетки. Врач подчеркнула, что препараты разворачивают свое действие до трех месяцев. То есть моментального эффекта ждать не нужно.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Есть таблетки, которые помогают «здесь и сейчас», но их используют медики скорой для экстренной помощи. Препараты, которые необходимы для лечения гипертонии, имеют особенность помогать спустя время после начала приема. Чаще всего врачи назначают сразу несколько препаратов – комбинированную терапию, так эффекта удается достичь быстрее.

Кроме того, пациенты с уже диагностированной гипертонией, должны вести дневник с записями своего давления и пульса. Измерения надо проводить утром и вечером. Пациенты должны внимательно следить за своим здоровьем и в случае изменений обращаться к врачу.

Альберт Галявич добавил, что к скачкам давления может привести стресс: конфликты на работе, ссоры с близкими.

Врач посоветовал придерживаться правила трех «Д» – диета: отказ от чипсов, фаст-фуда и газировок, движение: ежденевная ходьба и душевное равновесие.

«Пациенты нередко обращаются к нам, когда уже есть ярко выраженное поражение органов-мишеней», – отметила с сожалением Зульфия Ким.

По словам главного кардиолога Татарстана, очень важно проходить диспансеризацию, ведь именно благодаря такому комплексному осмотру, можно выявить многие заболевания, в том числе и гипертонию. И начать вовремя лечиться, пока повышенное давление не привело к сердечным катастрофам, потере зрения или отказу почек.