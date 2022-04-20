Гинекологи Нижнекамска удалили пациентке 18-килограммовую опухоль

В гинекологическом отделении №2 Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы вырезали огромную опухоль 60-летней пенсионерке из Камских Полян. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

«Татьяна Глухова обратилась с жалобами, что у нее растет живот. По словам пациентки, резкий рост живота она наблюдала в течение последних трех месяцев. А с начала апреля он рос уже не по дням, а, в буквальном смысле, по часам. По результатам анализов на онкомаркеры, все было в порядке, потому она оказалась не у онкологов, а в нашем гинекологическом отделении», – рассказала заведующая отделением Эльмира Магомедова.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

Врачи рассказали, что перед операцией внешне живот выглядел, как у женщины на 37-й неделе беременности. Пациентка уже не могла ходить, была одышка, сидеть и лежать на спине тоже не получалось, от этого у нее начинались сильные боли, ведь опухоль сдавливала все органы. По какой причине образование в животе начало расти с такой скоростью, пока непонятно.

«Женщине предстояло выдержать сложную полостную операцию под общим наркозом, во время которой врачи через разрез на передней брюшной стенке обнаружили огромную опухоль, исходящую из малого таза от яичника, а верхние границы образования располагались под мечевидным отростком», – рассказали в НЦРМБ.

Операцию выполнили за час двадцать минут. Удаленное образование представляло собой желеобразную массу весом в 18 килограммов.

Медики удаляли опухоль постепенно под контролем всех жизненно важных параметров, во избежание выраженной гемодинамики, которая наблюдается при опухолях такого размера.

«Бывают большие образования, но такого большого мы никогда не видели. Чаще мы встречаем образования жидкой структуры, бывало, что приходилось откачивать и по 10, и по 15 литров такой жидкости. Но здесь опухоль оказалась желеобразной. Цитология подтвердила, что опухоль доброкачественная, теперь мы ждем результаты гистологического исследования удаленных тканей, от этого будет зависеть дальнейшая тактика лечения и наблюдения. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, идет на поправку. Сбросив такой вес, она, конечно, похудела и испытала легкость. Уже готовится к выписке», – отметила Эльмира Магомедова.



Операционная бригада приложила немалые усилия, чтобы удалить опухоль целиком. Татьяна Глухова в свою очередь поблагодарила врачей, которые вернули ей возможность жить полноценной жизнью.

«Когда врачи осматривали меня, они были в шоке. Я была как на восьмом месяце беременности и уже не влезала в свою одежду. Конечно, было страшно, я плакала, идти на такую сложную операцию в таком возрасте! Я мечтала попасть к Эльмире Магомедовне, когда-то она помогла моей дочери. Врачи, как говорится, вернули меня с того света, теперь надо жить ради детей, ради внуков. Я всех благодарю, всех сотрудников этого отделения! Здесь суперврачи и супермедсестры, пусть таких медиков будет побольше», – сказала пациентка.

