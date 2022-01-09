Гинцбург: Вакцинация от Covid-19 не станет препятствием для окунания в прорубь

Вакцинация против коронавируса Covid-19 не может стать препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний. Об этом заявил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. Если человек искупается в проруби, и это для него не стрессовое состояние, и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет», — заметил академик РАН.

«Если у него в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить. Только из этих соображений надо принимать решение о купании», — подчеркнул Гинцбург.

Соответственно, закаленный человек с опытом подобных купаний может быть уверен в своем организме. Если же человек не тренирован и предрасположен к гипертонии, то лучше ему не участвовать в крещенских купаниях, чтобы «инсульта и инфаркта не было», резюмировал глава Центра имени Гамалеи.

Русская православная церковь и другие придерживающиеся юлианского календаря православные церкви 19 января (6 января по старому стилю) отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне.