Гинцбург: В России создают лекарство, подавляющее размножение коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает лекарство для подавления размножения коронавируса. Но оно будет создано позднее, чем препарат против Covid-19 на основе антител. Об этом заявил директор центра — академик РАН Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. <…> Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев», — сообщил исследователь.

По словам Гинцбурга, лекарства против коронавируса уже существуют, но они «не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии».

Ранее ученый рассказал, что Центр имени Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших коронавирусом. Клинические испытания предполагается начать в январе и завершить в течение трех или четырех месяцев.

Центр имени Гамалеи — разработчик вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Недавно Александр Гинцбург призвал сделать вакцинацию против SARS-CoV-2 обязательной.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал жителей России прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.