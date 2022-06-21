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Здоровье
21 июня 2022  10:00

Гинцбург: «Спутник V» универсален против всех разновидностей Covid-19

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Вакцина «Спутник V» универсальна против всех мутаций коронавирусной инфекции. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В связи с бесконечным количеством генетических вариантов, которые имеют клинически значимые проявления, вакцина „Спутник V“ выступает в данном случае, как универсальная вакцина против всех этих вариантов», — цитирует ученого РИА Новости.

Гинцбург напомнил, что препарат прошел регистрацию уже два года назад. За это время он уже успел доказать свою эффективность против вируса и безопасность для пациентов.

#коронавирус #вакцина
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