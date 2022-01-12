Гинцбург: «Спутник V» противостоит мутациям Covid-19 лучше других вакцин

Российская вакцина «Спутник V» лучше других выдерживает изменчивость коронавирусной инфекции. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«„Спутник V“ гораздо лучше [других вакцин] приспособлен [к противостоянию изменчивости коронавируса]», — сообщил специалист.

По его словам, вопрос о необходимости адаптации вакцины к «омикрону» будет решаться в течение двух недель после сведений от известных клиницистов по обстановке с данным штаммом.

«Окончательно мы будем в этом [отсутствии необходимости адаптации „Спутника V“ к штамму „омикрон“] уверены когда наши клиницисты, всем хорошо известные, — Проценко, Царенко, Лысенко, Вечорко, — соответственно скажут, что у них в реанимации количество на реанимационных койках и госпитализированных с „омикроном“ и вакцинированных „Спутником V“ и ревакцинированных „[Спутником] Лайт“ фактически нет, что они в свое время сказали про дельта-штамм. <...> Посмотрим, что они скажут через две недели нам», — объяснил директор центра Гамалеи.

Тем не менее в центре почти завершен образец «Спутника V», который будет нацелен на борьбу с омикрон-штаммом.