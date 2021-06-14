Гинцбург рассказал об изучении российских мутаций коронавируса

В России, в том числе и в Москве, существуют оригинальные варианты мутаций коронавируса Covid-19. Их свойства и отличия от других разновидностей патогена сейчас изучаются, сообщил директор Центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», — цитирует РИА Новости слова руководителя учреждения, разработавшего вакцину «Спутник V».

Ранее заместитель Гинцбурга по научной работе Денис Логунов допустил возникновение московских штаммов Covid-19, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

По данным британских исследователей, основные симптомы коронавируса сейчас изменились. В Роспотребнадзоре связали это явление с появлением новых штаммов SARS-CoV-2.