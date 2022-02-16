Гинцбург рассказал, когда начнутся клинические испытания нового препарата от Covid-19

В ближайшее время центр им. Н. Ф. Гамалеи должен получить разрешение на клинические испытания препарата от коронавируса, созданного на основе моноклональных антител. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение», — поделился специалист.

Данный препарат является аналогом лекарства, которым лечили экс-Президента США Дональда Трампа.

Гинцбург добавил, что препарат действенен и против омикрон-штамма Covid-19.