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Ру Тат
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Здоровье
16 февраля 2022  06:30

Гинцбург рассказал, когда начнутся клинические испытания нового препарата от Covid-19

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В ближайшее время центр им. Н. Ф. Гамалеи должен получить разрешение на клинические испытания препарата от коронавируса, созданного на основе моноклональных антител. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение», — поделился специалист.

Данный препарат является аналогом лекарства, которым лечили экс-Президента США Дональда Трампа.

Гинцбург добавил, что препарат действенен и против омикрон-штамма Covid-19.

#коронавирус #лекарство #клиническое исследование
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