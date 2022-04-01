Гинцбург рассказал, когда начнутся исследования детской вакцины от Covid-19

В конце следующей недели в Москве планируется начать исследования вакцины «Спутник М» для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Об этом со ссылкой на директора центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщает РИА Новости.

«Исследования будут проходить в Москве, в нескольких клиниках <... > Через неделю начнется работа, в конце следующей недели начнут прививать», — объяснил специалист.

По его словам, испытания пройдут по той же схеме, что и исследования препарата для подростков.