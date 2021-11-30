Гинцбург: Работа над новой вакциной против омикрон-штамма займет не больше 10 дней

Экспериментальная работа по получению новой вакцины против омикрон-штамма займет не больше десяти дней. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Все остальное занимает регуляторика. То есть разрешительные процедуры и доказательства того, что данная вакцина является безопасной и моногенной», — объяснил он.

По словам Гинцбурга, одобрение Минздравом России может занять полтора месяца, хотя обычно на процедуру уходит до двух с половиной месяца.

«Если соответственно чрезвычайная ситуация, которая сейчас существует, и Минздрав [РФ] подожмет все регуляторно-разрешительные процедуры, то, я думаю, что можно уложиться в <...> 45-50 от силы дней», — цитирует директора центра ТАСС.

Вариант коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, был назван в честь греческой буквы «омикрон». У штамма имеется большое количество мутаций, ряд из них вызывает обеспокоенность ВОЗ.