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Наука и образование
30 ноября 2021  05:10

Гинцбург: Работа над новой вакциной против омикрон-штамма займет не больше 10 дней

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Экспериментальная работа по получению новой вакцины против омикрон-штамма займет не больше десяти дней. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. 

«Все остальное занимает регуляторика. То есть разрешительные процедуры и доказательства того, что данная вакцина является безопасной и моногенной», — объяснил он. 

По словам Гинцбурга, одобрение Минздравом России может занять полтора месяца, хотя обычно на процедуру уходит до двух с половиной месяца. 

«Если соответственно чрезвычайная ситуация, которая сейчас существует, и Минздрав [РФ] подожмет все регуляторно-разрешительные процедуры, то, я думаю, что можно уложиться в <...> 45-50 от силы дней», — цитирует директора центра ТАСС. 

Вариант коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, был назван в честь греческой буквы «омикрон». У штамма имеется большое количество мутаций, ряд из них вызывает обеспокоенность ВОЗ.

#Коронавирус
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