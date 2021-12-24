Гинцбург: Российский препарат для лечения Covid-19 эффективен и против штамма «омикрон»

Лекарство для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, разработкой которого занимается центр им. Н. Ф. Гамалеи, способно защитить и от омикрон-штамма. Об этом со ссылкой на директора учреждения Александра Гинцбурга сообщает РИА Новости.

Данный препарат аналогичен тому, который применялся для лечения экс-Президента США Дональда Трампа. Уже в ноябре стало известно, что по результатам экспериментов на животных лекарство показало 100%-ную защиту от вируса.

«Набор моноклональных антител проверен на „омикроне“ и очень хорошо работает», — подтвердил Гинцбург.

По его словам, исследования препарата планируется завершить в течение трех месяцев.