Гинцбург оценил риск бесплодия при вакцинации «Cпутником V»

Руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил риск бесплодия в будущем при вакцинации от Covid-19 «Спутником V». Об этом сообщает РИА Новости.

«Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния», — рассказал он.

По словам Гинцбурга, первый и второй компонент препарата созданы на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, которые уже давно существуют. Человечество выросло до 7,5 млрд, за это время люди десятки раз заражались этими вирусами в виде легких ОРЗ, но подозрений на репродуктивную дисфункцию ни у кого не возникало, рассудил директор центра.