Гинцбург объяснил, почему привитые от Covid-19 могут заразиться дельта-штаммом

Вакцинированные от Covid-19 могут заболеть из-за того, что при дельта-штамме клетки памяти не успевают сработать. Об этом РИА Новости рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Дельта-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — пояснил Гинцбург.

Как правило, через 6-8 месяцев у переболевших людей начинает падать титр антител, однако есть клетки памяти, которые начинают вырабатывать антитела только на 2-4-й день после инфицирования. Это слишком поздно, поскольку вирус распространяется из одной клетки в другую и накапливается в очень больших объемах, рассказал Гинцбург.

По его словам, именно поэтому нужно каждые полгода ревакцинироваться — чтобы иметь постоянно высокий уровень антител.