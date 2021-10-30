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Общество
30 октября 2021  09:44

Гинцбург объяснил, почему привитые от Covid-19 могут заразиться дельта-штаммом

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Вакцинированные от Covid-19 могут заболеть из-за того, что при дельта-штамме клетки памяти не успевают сработать. Об этом РИА Новости рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Дельта-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — пояснил Гинцбург.

Как правило, через 6-8 месяцев у переболевших людей начинает падать титр антител, однако есть клетки памяти, которые начинают вырабатывать антитела только на 2-4-й день после инфицирования. Это слишком поздно, поскольку вирус распространяется из одной клетки в другую и накапливается в очень больших объемах, рассказал Гинцбург. 

По его словам, именно поэтому нужно каждые полгода ревакцинироваться — чтобы иметь постоянно высокий уровень антител.

#Коронавирус
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