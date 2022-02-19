Гинцбург объяснил, нужна ли прививка «Спутником V» после назальной вакцины

Если назальная вакцина будет давать 100%-ю защиту от коронавирусной инфекции, то можно не комбинировать ее со «Спутником V». Однако если ее эффективность окажется на уровне 70–80%, понадобится сделать оба препарата. Об этом со ссылкой на директора центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщает РИА Новости.

«Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол „Спутника“ не нужен будет, а если мы поймем, что она защищает на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое», — объяснил специалист.

Клинические исследования назального препарата SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 стартовали в октябре прошлого года.

По словам замглавы центра Гамалеи Дениса Логунова, препарат безболезненный, не имеет побочных эффектов и помогает создать дополнительную защиту верхних дыхательных путей от Covid-19.